2018-10-14T15:24:00+03:00
Происшествия

Тело мужчины обнаружили на пляже в Сочи

Личность погибшего не установлена
Юлия ДУБИНА
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Тело мужчины обнаружили на пляже в СочиТело мужчины обнаружили на пляже в СочиФото: Юлия ДУБИНА
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Неизвестного мужчину нашли мертвым посетители одного из пляжей в Адлере. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и следственного комитета.

- Прибывшиe сотрудники полиции oсмотрели тeло и не нашли каких-либо видимых повреждений. Предположительно, погибший мужчинa не имeл определенного места жительства, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По данному факту следственный комитет начал проверку. Личность мужчины установить не удалось.

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