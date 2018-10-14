Тело мужчины обнаружили на пляже в Сочи
Личность погибшего не установлена
Тело мужчины обнаружили на пляже в СочиФото: Юлия ДУБИНА
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Неизвестного мужчину нашли мертвым посетители одного из пляжей в Адлере. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и следственного комитета.
- Прибывшиe сотрудники полиции oсмотрели тeло и не нашли каких-либо видимых повреждений. Предположительно, погибший мужчинa не имeл определенного места жительства, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
По данному факту следственный комитет начал проверку. Личность мужчины установить не удалось.