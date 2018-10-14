14 Окт. 15:24 2018-10-14T15:24:00+03:00

Тело мужчины обнаружили на пляже в Сочи Фото: Юлия ДУБИНА

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Неизвестного мужчину нашли мертвым посетители одного из пляжей в Адлере. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и следственного комитета.

- Прибывшиe сотрудники полиции oсмотрели тeло и не нашли каких-либо видимых повреждений. Предположительно, погибший мужчинa не имeл определенного места жительства, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По данному факту следственный комитет начал проверку. Личность мужчины установить не удалось.