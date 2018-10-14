2018-10-14T16:14:23+03:00
Происшествия

В Сочи в результате двух ДТП пострадали дети

Они были госпитализированы в городскую больницу
Юлия ДУБИНА
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Фото: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу СочиФото: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи
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13 октября, в центральном районе Сочи произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Около трех часов дня на улице Виноградная, недалеко от парка «Ривьера» школьник перебегал дорогу в неположенном месте, над подземным пешеходным переходом. Пересечь проезжую часть он не успел и угодил под колеса и столкнулся автомобиля.

- А в 23 часа 20 минут на Курортном проспекте, водитель мопеда не справился с управлением и столкнулся с бордюром. В результате происшествия травмы получил водитель и его несовершеннолетний пассажир, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Пострадавшие дети были госпитализированы в городскую больницу.

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