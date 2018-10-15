2018-10-15T08:26:32+03:00
Общество

В Краснодаре открыли движение по перекрестку улиц Тургенева и Северной

За ночь здесь появился новый асфальт
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С улицы Тургенева в Краснодаре, которая претерпела масштабную реконструкцию, постепенно снимают ограничения. В ночь на 14 октября было закрыто движение по пересечению Тургенева и Северной, где в это время укладывали финальный слой асфальта. Работы завершили раньше срока.

- Изначально планировалось открыть перекрёсток для движения в у4 часа 15 октября, но удалось завершить работы раньше. Сейчас перекресток улицы Северной сТургенева полностью открыт для движения транспорта, — сказал заместитель главы города Артём Доронин.

К утру понедельника здесь нанесли новую дорожную разметку.

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