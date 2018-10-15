«Локомотив-Кубань» уступил УНИКСУ в Единой лиге ВТБ

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-15T09:08:26+03:00

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В Казани прошел матч двух ведущих команд Единой лиги ВТБ, местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». С первых минут игра обозначилась как битва равных соперников. К большому перерыву краснодарцы вели в два очка -36:34.

Концовке же небольшой перевес остался за казанцами и УНИКС смог отстоять результат в свою пользу – 79:75.

Самым результативным в «Локо» стал Айзея Уайтхед, он принес команде 18 очков и 4 ассиста. Матеуш Понитка добавил «красно-зеленым» 16 очков и 4 перехвата. Джамел Маклин — 15 очков и 8 подборов.

- Поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Мы в какой-то момент потеряли концентрацию, позволили Смиту и Макколлуму забить важнейшие мячи. Задуманный на игру план мы в итоге не выполнили. Надеюсь, что в будущем мы сыграем лучше, ведь УНИКС – это один из наших прямых конкурентов в Единой лиге ВТБ и в Еврокубке, - сказал после матча Саша Обрадович, главный тренер «Локомотив-Кубань»

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет дома 17 октября в Еврокубке против турецкого «Тофаша». Начало встречи в 20:00.