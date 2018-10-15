2018-10-15T10:01:22+03:00
Общество

16-летняя школьница, пропавшая в Краснодаре, вернулась домой

Девочка просто хотела побыть одна
Юлия ДУБИНА
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Фото: typodarФото: typodar
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Днем 13 октября девочка вышла из дома и больше eе не видели. Свой мобильный телефон школьница оставила в квартире.

Позже появилось сообщение, что девочка сама вернулась домой. Оказалось, о своем поступке она предупредила родных.

- Девочка оставила записку, что ей надо побыть одной, и она вернется в понедельник. А телефона у школьницы и вовсе нет, - пишет один из соседей семьи.

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