16-летняя школьница, пропавшая в Краснодаре, вернулась домой

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-15T10:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 13 октября девочка вышла из дома и больше eе не видели. Свой мобильный телефон школьница оставила в квартире.

Позже появилось сообщение, что девочка сама вернулась домой. Оказалось, о своем поступке она предупредила родных.

- Девочка оставила записку, что ей надо побыть одной, и она вернется в понедельник. А телефона у школьницы и вовсе нет, - пишет один из соседей семьи.