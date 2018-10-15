В Краснодаре начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-15T17:27:39+03:00

Пока отопление будут подавать только по заявкам от УК и ТСЖ

Отопление будут включать по заявкам от жилых домов и социальных объектов

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Глава Краснодара подписал постановление о начале отопительного сезона. Как говорится в документе, решение принято в связи с понижением температуры воздуха.

- Обеспечить подачу теплоносителя на отопление жилых и иных зданий с 15.10.2018 по заявкам лиц, ответственных за пуск тепла в эти здания, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Краснодара.

Если многоквартирный дом нуждается в отоплении, то ТСЖ или управляющая компания должны направить соответствующие заявки поставщикам.\

— Отопительный сезон в результате полностью стартует на этой неделе, чтобы к моменту похолодания отрегулировать тепловое хозяйство Краснодара, в полном объеме обеспечить подачу тепла в дома краснодарцев, — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

О том, как выгоднее платить за отопление, читайте в нашем материале.