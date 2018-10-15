В Краснодаре начался отопительный сезон
Глава Краснодара подписал постановление о начале отопительного сезона. Как говорится в документе, решение принято в связи с понижением температуры воздуха.
- Обеспечить подачу теплоносителя на отопление жилых и иных зданий с 15.10.2018 по заявкам лиц, ответственных за пуск тепла в эти здания, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Краснодара.
Если многоквартирный дом нуждается в отоплении, то ТСЖ или управляющая компания должны направить соответствующие заявки поставщикам.\
— Отопительный сезон в результате полностью стартует на этой неделе, чтобы к моменту похолодания отрегулировать тепловое хозяйство Краснодара, в полном объеме обеспечить подачу тепла в дома краснодарцев, — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.
О том, как выгоднее платить за отопление, читайте в нашем материале.
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