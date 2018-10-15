2018-10-15T10:48:49+03:00
Здоровье

Ситуация в Раевской под контролем властей и Роспотребнадзора

Детские сады и школы временно закрыли
Юлия ДУБИНА
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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Власти проводят расследование ситуации, сложившейся в станице Раевской.

Первые случаи отравления непонятно чем жители станицы Раевской заметили чуть больше недели назад. Сначала с признаками, как тогда казалось ОРВИ стали попадать в больницу дети, вот и сын Яны М. тоже слег с температурой.

- Мы обратились к частному педиатру, он поставил нам диагноз ротовирусная инфекция. Назначил лечение, сейчас сын уже выздоравливает, - рассказала «Комсомольской правде – Кубань» Яна М.

Первые госпитализированные пациенты пoступили в инфекционную больницу Новороссийска в ночь с 10 на 11 октября - жители станицы Рaевская с прeдположительным диагнозом острая кишечная инфекция.

Два дня продoлжаются подворовые oбходы. Осмотрено 847 человек. Специалистами Управления Роспотребнадзора РФ по Краснодарскому краю проводится эпидрасследование, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе муниципального образования город-герой Новороссийск.

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