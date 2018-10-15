На Кубани мошенница-риэлтор продала мужчине шесть квартир на семь миллионов рублей и сбежала

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-15T10:57:59+03:00

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

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Уголовное дело о крупном мошенничестве расследовано в Темрюкском районе. Предприимчивая 52-летняя жительница Краснодара, представившись риэлтором, продала мужчине шесть квартир в краевом центре на сумму семь миллионов рублей.

Она убедила клиента в том, что покупка недвижимости в строящемся доме отличное вложение средств. В будущем квартиры покупатель планировал перепродать. Получив крупную сумму, женщина исчезла и перестала выходить на связь.

- В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежавшем поведении. Следствие продолжаетсяя, -сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД по Краснодарскому краю.