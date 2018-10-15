В Сочи к реальному сроку приговорили застройщика, обманувшего 56 человек на 78 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-15T11:40:43+03:00

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В Сочи вынесли приговор 43-летней жительнице Омска. Женщину признали виновной в мошенничестве и умышленном причинении имущественного ущерба.

Выяснилось, что она вместе уже осужденным Олегом Ситниковым не выполнила обязательства по строительству жилых домов в Сочи на улицах Пасечной и Лысая Гора.

Застройщики не получали заключение госэкспертизы и не получали разрешения, но начали самовольно строить многоэтажные дома на участках для этого не предназначенных. Это не мешало им размещать рекламу о продаже недвижимости через агентства.

Свои деньги в сомнительную стройку вложили 56 человек из разных регионов России, каждый из них потерял от 530 тысяч до 5 миллионов рублей, а общий ущерб составил 78 миллионов рублей.

- Проведенные по делу экспертизы подтвердили, что осужденная и Ситников потратили меньшую часть денежных средств, полученных от граждан на строительство возведенных домов, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. На ее имущество наложен арест.