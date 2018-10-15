Подросток, распыливший газ в краснодарской школе, может попасть на 30 суток в спецприемник

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-15T12:53:03+03:00

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Полицейские Краснодара нашли подростка, который 2 октября распылил перцовый газ в здании школы номер 35. Тогда из учебного заведения эвакуировали более 800 человек, 18 ученикам потребовалась помощь медиков.

Выяснилось, что виновником происшествия стал 15-летний девятиклассник, который уже состоял на профилактическом учете в полиции. Его могут на 30 суток отправить в центр для несовершеннолетних правонарушителей.

- В связи с тем, что школьник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, дело по данному факту возбуждаться не будет. Полиция Краснодара будет выходить в суд с ходатайством о помещении школьника в центр содержания несовершеннолетних нарушителей сроком до 30 суток, - сообщили в УМВД Краснодара.