Подросток, распыливший газ в краснодарской школе, может попасть на 30 суток в спецприемник
Полицейские Краснодара нашли подростка, который 2 октября распылил перцовый газ в здании школы номер 35. Тогда из учебного заведения эвакуировали более 800 человек, 18 ученикам потребовалась помощь медиков.
Выяснилось, что виновником происшествия стал 15-летний девятиклассник, который уже состоял на профилактическом учете в полиции. Его могут на 30 суток отправить в центр для несовершеннолетних правонарушителей.
- В связи с тем, что школьник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, дело по данному факту возбуждаться не будет. Полиция Краснодара будет выходить в суд с ходатайством о помещении школьника в центр содержания несовершеннолетних нарушителей сроком до 30 суток, - сообщили в УМВД Краснодара.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»