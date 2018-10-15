В Щербиновском районе мужчина устроил ДТП, в котором погиб человек, и скрылся
Авария произошла на трассе Краснодар – Ейск в Щербиновском районе. Как выяснилось, водитель «Митцубиши», нарушив правила, столкнулся с «Киа» и скрылся с места происшествия. В ДТП от полученных травм погиб 59-летний водитель «Киа».
Полицейские ввели план «Перехват» и начали поиски виновника аварии. Машину с повреждениями обнаружили на одной из улиц Ейска. За рулем был 40-летний житель Кореновского района.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
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