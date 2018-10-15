«Росводоканал Краснодар» провел третье заседание Общественного совета

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-15T14:07:35+03:00

Ключевой темой обсуждения стало ужесточение требований к очистке стоков и строительство локальных очистных сооружений, которую представители водоканала поднимали уже не в первый раз

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре состоялось очередное заседание регионального общественного совета по вопросам водоснабжения и водоотведения, в котором приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, руководство ГК «Росводоканал» и краснодарского водоканала.

Ключевой темой обсуждения стало ужесточение требований к очистке стоков и строительство локальных очистных сооружений, которую представители водоканала поднимали уже не в первый раз. В сентябре «Краснодар Водоканал» провел круглый стол «Повышение эффективности промышленного водопользования» с участием органов власти Краснодара, промышленных и отраслевых муниципальных предприятий города.

«Мы проводим очередной общественный совет, в рамках которого основным пунктом стало обсуждение закона об ужесточении санкций по отсутствию локальных очистных сооружений на предприятиях, - рассказал ди ректор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ГК «Росводоканал» Владлен Александрович. - Данный закон, вступающий в силу в январе 2019 года – определенный стимул в плане предпосылок к реализации экологического тренда в России. Мы все понимаем, что экологическая обстановка в стране требует внимания. Новые локальные очистные сооружения давно не строились, а существующие не всегда выполняют свой функционал. Поэтому их проектировка и строительство – большое дело в уменьшении нагрузки на экологию».

«Создание общественного совета водоканалом я считаю очень нужным делом, - подчеркнул председатель комитета ЖКХ и ТЭК городской Думы г. Краснодара Вячеслав Буренок. - Недавно Краснодар получили статус города-миллионника, поэтому такие вопросы, как инвестиционные вложения водоканала – очень актуальны для развивающегося города. В рамках таких мероприятий, как общественный совет, мы также можем урегулировать взаимоотношения между водоканалом и населением, чтобы они стали понятнее и проще».

«Третье заседание общественного совета было посвящено ряду важных вопросов, в числе которых итоги реализации производственной и инвестиционной программ по итогам третьего квартала текущего года, улучшение обслуживания абонентов «Краснодар Водоканала», - отметил генеральный ди ректор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Кроме того, мы обсудили грядущие изменения законодательства, регулирующего сбросы сточных вод с 1 января 2019 года и возможные пути решения ряда проблемных вопросов промышленной водоочистки».

Напомним, что проведение общественных советов - инициатива «Росводоканала», направленная на построение открытого диалога государства, общества и бизнеса для более эффективного взаимодействия с целью повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории Краснодара. Общественные советы уже работают в Оренбурге, Воронеже, Омске и Барнауле. Они направлены на обсуждения актуальных ключевых проблем и перспектив развития региональных водоканалов.

За время присутствия «Росводоканала» в Краснодаре реализован ряд крупных проектов, направленных на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Среди них строительство новых сетей; ввод в эксплуатацию двух станций водоочистки мощностью 6 и 25 тыс. кубометров воды в сутки; реконструкция канализационно-насосной станции «Шнековая-2», обеспечивающей транспортировку стоков более 100 тысяч абонентов; применение электролизных технологий для очистки питьевой и сточных вод; автоматизация насосных станций с установкой энергоэффективного оборудования; бурение и реконструкция артезианских скважин и многое другое. Последовательно снизились показатели аварийности на сетях: с 2012 года число аварий на 1 километр водопроводной сети в год сократилось на 13,2%, на сетях водоотведения – на 12,2%.