2018-10-15T14:33:19+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор выяснил причину вспышки кишечной инфекции в Раевской

Микробы были в воде, которую подают в дома граждан
Юлия ДУБИНА
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В станице Раевской, что под Новороссийском, сейчас выясняют причины массового заболевания детей. Здесь ребята начали попадать в больницу с ротовирусной инфекцией. У всех одни симптомы - диарея, высокая температура. Местные в панике, говорят, что всему виной вода, которая идет из-под крана. Роспотребнадзор уже взял ее пробы.

- Среди жителей станицы Раевской зарегистрирован очаг заболеваемости кишечными инфекциями водным путем передачи. Госпитализировано 24 человека, у 16 из них был выявлен возбудитель – дизентерия дизентерия шигелла Зонне. По результатам проведенных эпидрасследований, причиной заболеваний явилось употребление питьевой воды несоответствующего качества, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в Роспотребнадзоре.

В воде, которая подается в дома людей, обнаружили микробное загрязнение. Произошло это в результате частых порывов и аварий на водопроводе.

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