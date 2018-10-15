В Приморско-Ахтарском районе задержали подозреваемого в серии краж
В Приморско-Ахтарском районе задержали подозреваемого в серии краж. Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Патрулируя местность, правоохранители услышали женский крик, после чего заметили местную жительницу, которую преследует мужчина. Сотрудникам удалось задержать гражданина. По словам потерпевшей, мужчина угрожал убийством и бросил в ее сторону камень.
Для разбирательства дела, задержанного доставили в отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району. Выяснилось, что 32-летний подозреваемый причастен к серии краж и грабежей. Злоумышленник в течение нескольких месяцев по вечерам нападал на местных жительниц, похищал их сумки и скрывался. Правоохранители выяснили и то, что задержанный причастен к трем кражам из частных зданий. В ходе осмотра дома мужчины, сотрудники обнаружили и изъяли часть похищенного.
- Задержанный находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено 8 уголовных дел, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.