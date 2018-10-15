21811 нарушений ПДД выявлено на дорогах Краснодарского края

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-15T15:55:43+03:00

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В регионе 14 октября надзор за дорожным движением осуществляли 911 сотрудников Госавтоинспекции, службу несли 26 пеших патрулей и 419 авто экипажей.

47 водителей удалось задержать за управление транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Кроме административной ответственности, за данное нарушение предусмотрена и уголовная. Сообщив в правоохранительные органы о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, можно спасти жизни и судьбы окружающих, - сообщают в пресс-службе управления государственной инспекцией дорожного движения ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники выявили 346 нарушений за управление автомобилями, у которых тонированные стекла, в 274 случаях это проблемы были устранены на месте. 169 пешеходов привлекли к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. За загрязнение окружающей среды сотрудники Госавтоинспекции составили 3 материла.