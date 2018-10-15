2018-10-15T15:55:43+03:00
Авто

21811 нарушений ПДД выявлено на дорогах Краснодарского края

За минувшие сутки 19394 раза превысили скоростной режим
Поделиться:
21811 нарушений ПДД выявлено на дорогах Краснодарского края21811 нарушений ПДД выявлено на дорогах Краснодарского краяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В регионе 14 октября надзор за дорожным движением осуществляли 911 сотрудников Госавтоинспекции, службу несли 26 пеших патрулей и 419 авто экипажей.

47 водителей удалось задержать за управление транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Кроме административной ответственности, за данное нарушение предусмотрена и уголовная. Сообщив в правоохранительные органы о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, можно спасти жизни и судьбы окружающих, - сообщают в пресс-службе управления государственной инспекцией дорожного движения ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники выявили 346 нарушений за управление автомобилями, у которых тонированные стекла, в 274 случаях это проблемы были устранены на месте. 169 пешеходов привлекли к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. За загрязнение окружающей среды сотрудники Госавтоинспекции составили 3 материла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аварии на улице Совхозной в Краснодаре пострадал трехлетний ребенок
Кубанская легкоатлетка Виолетта Игнатьева завоевала награду на соревнованиях метательниц дисков
В Новороссийске разберутся с несанкционированной торговлей грибами на дорогах
В Азовском море произошло землетрясение
В Темрюкском районе в результате ДТП пострадал 67-летний мужчина
За девять месяцев компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей
За выходные на дорогах Кубани погибли восемь человек
ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты
В Приморско-Ахтарском районе задержали подозреваемого в серии краж
Роспотребнадзор выяснил причину вспышки кишечной инфекции в Раевской
«Росводоканал Краснодар» провел третье заседание Общественного совета
В Щербиновском районе мужчина устроил ДТП, в котором погиб человек, и скрылся
Подросток, распыливший газ в краснодарской школе, может попасть на 30 суток в спецприемник
В Сочи к реальному сроку приговорили застройщика, обманувшего 56 человек на 78 млн рублей
На Кубани мошенница-риэлтор продала мужчине шесть квартир на семь миллионов рублей и сбежала
Ситуация в Раевской под контролем властей и Роспотребнадзора
В Краснодаре начался отопительный сезон