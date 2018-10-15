За выходные на дорогах Кубани погибли восемь человек
Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие выходные зафиксировали в крае 71 ДТП, погибло 8 человек, а 82 получили ранения различной тяжести.
В регионе в результате 18 наездов скончались 2 человека, 16 были травмированы, в одном из происшествий виноватым оказался сам пешеход. За трое суток случилось 12 инцидентов с участием мототехники, жертвой с летальным исходом стал один человек, 13 получили ранения различной тяжести. 9 происшествий произошли по вине водителей мототранспорта.
Случилось 6 ДТП из-за несоответствия скорости и 7 из-за выезда водителей на полосу встречного движения, в них травмы получили 15 человек.
- За трое суток инспекторы ДПС зафиксировали 784 автоаварий с материальным ущербом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления государственной инспекцией дорожного движения ГУ МВД России по Краснодарскому краю.