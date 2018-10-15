За выходные на дорогах Кубани погибли восемь человек

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-15T16:53:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие выходные зафиксировали в крае 71 ДТП, погибло 8 человек, а 82 получили ранения различной тяжести.

В регионе в результате 18 наездов скончались 2 человека, 16 были травмированы, в одном из происшествий виноватым оказался сам пешеход. За трое суток случилось 12 инцидентов с участием мототехники, жертвой с летальным исходом стал один человек, 13 получили ранения различной тяжести. 9 происшествий произошли по вине водителей мототранспорта.

Случилось 6 ДТП из-за несоответствия скорости и 7 из-за выезда водителей на полосу встречного движения, в них травмы получили 15 человек.

- За трое суток инспекторы ДПС зафиксировали 784 автоаварий с материальным ущербом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления государственной инспекцией дорожного движения ГУ МВД России по Краснодарскому краю.