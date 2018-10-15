2018-10-15T16:56:00+03:00
Общество

За девять месяцев компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей

Сумма компенсации клиентам в результате наступления экстренных страховых случаев составила 46 млн рублей
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 9 месяцев 2018 года компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей. Значительная часть выплат связана с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Сумма компенсации клиентам в результате наступления экстренных страховых случаев составила 46 млн рублей.

Максим Пушкарев, генеральный ди ректор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Продукты страхования жизни позволяют не только накопить и приумножить капитал, но и обеспечить финансовой защитой на случай серьезных ситуаций. Программы покрывают риски, связанные с жизнью и здоровьем. Размер страховых выплат может значительно превышать сумму вложенных средств. К примеру, в этом году размер самой крупной компенсации составил 7,4 млн рублей – это в 1,5 раза больше собственных средств клиента».

Для справки:

ВТБ Страхование жизни входит в состав финансовой Группы ВТБ. Компания предлагает клиентам продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни и входит в ТОП-3 крупнейших российских страховщиков в своем сегменте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аварии на улице Совхозной в Краснодаре пострадал трехлетний ребенок
Кубанская легкоатлетка Виолетта Игнатьева завоевала награду на соревнованиях метательниц дисков
В Новороссийске разберутся с несанкционированной торговлей грибами на дорогах
В Азовском море произошло землетрясение
В Темрюкском районе в результате ДТП пострадал 67-летний мужчина
За выходные на дорогах Кубани погибли восемь человек
21811 нарушений ПДД выявлено на дорогах Краснодарского края
ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты
В Приморско-Ахтарском районе задержали подозреваемого в серии краж
Роспотребнадзор выяснил причину вспышки кишечной инфекции в Раевской
«Росводоканал Краснодар» провел третье заседание Общественного совета
В Щербиновском районе мужчина устроил ДТП, в котором погиб человек, и скрылся