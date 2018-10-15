В Темрюкском районе в результате ДТП пострадал 67-летний мужчина

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-15T17:06:09+03:00

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На переулке Ильича станицы Старотитаровской, 14 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил ранения.

27-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем «ВАЗ 21099». Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение его транспортного средства с мотоциклом «Днепр», за которым ехал 67-летний пенсионер. У него также не было права управления, водительского удостоверения он не получал.

- В результате происшествия водитель мотто с травмами был госпитализирован,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления государственной инспекцией дорожного движения ГУ МВД России по Краснодарскому краю.