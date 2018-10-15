В Азовском море произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-15T17:42:13+03:00

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Под водами Азовского моря днем 15 октября в 13:42 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 50 километрах от кубанской станицы Камышеватской и на глубине 5 километров.

- По докладу оперативных дежурных ЕДДС Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.