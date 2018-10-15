В аварии на улице Совхозной в Краснодаре пострадал трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-15T19:04:45+03:00

Мальчик находился в одной из машин

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В Краснодаре в аварии на улице Совхозной пострадал трехлетний ребенок. Два авто – «Мерседес» и «Митцубиши» столкнулись на пересечении с улице Атарбекова. За рулем немецкой машины находилась 47-летняя женщина. По предварительной версии она допустила столкновение при повороте налево на нерегулируемом перекрестке.

- В результате ДТП пострадал трехлетний мальчик, который находился в Mitsubishi. Ребенка госпитализировали с ушибом мягких тканей. Обстоятельства аварии уточняются, - рассказали в ОБ ДПС ГИБДД Краснодара.