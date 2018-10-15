Кубанская легкоатлетка Виолетта Игнатьева завоевала награду на соревнованиях метательниц дисков

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-15T19:17:41+03:00

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Юношеские Олимпийские игры проходили в Буэнос-Айресе, наша спортсменка выиграла «серебро», победу в этом виде программ одержала кубинка Милани Матеус, а турчанка Озлем Бесерек получила «бронзу».

- Это вторая медаль представителей Краснодарского края на Летних Юношеских Олимпийских играх. Ранее серебряная награда досталась дзюдоисту Абреку Нагучеву, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Международный олимпийский комитет уже третий раз проводит подобный турнир, участие в нем принимают спортсмены от 14 до 18 лет.

От России в Аргентину поехали 94 человека, десятую часть национальной сборной составили кубанцы. Это баскетболисты Никита Ремизов и Хасан Кипкеев, легкоатлетки Олеся Солдатова и Виолетта Игнатьева, акробат Анатолий Сливков, каратист Роберт Авакимов, дзюдоист Абрек Нагучев, представители пляжного волейбола и гандбола Денис Шекунов и Анастасия Скрипка, а также Анастасия Шамонова, которая представляет нашу страну и регион в соревнованиях по боксу.