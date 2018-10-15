2018-10-15T20:27:56+03:00
Спорт

В Краснодаре 16 октября пройдет фестиваль гимнастики

Вход свободный для всех желающих
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Во вторник 16 октября в краснодарском Дворце спорта «Олимп» пройдет праздничное выступление акробатов. Программа получила название «О, спорт, ты — мир!». Зрители увидят показательные номера представителей прыжков на батуте, спортивной акробатики, художественной гимнастики и танцевального спорта.

Мероприятие приурочено к 75-летию краснодарской школы акробатики – ДЮСШ № 1

- Специально к фестивалю спортсмены, среди которых действующие победители первенств Европы и мира, подготовили программу с показательными выступлениями. Мы решили, что правильно будет отпраздновать юбилей школы большим фестивалем гимнастики, подарить горожанам красивый праздник, - сказал директор школы, заслуженный тренер России Анатолий Плотников.

Начало праздника в 17 часов, вход свободный для всех желающих.

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