Под Краснодаром женщина попала под электричку и осталась жива

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-16T11:59:48+03:00

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ЧП произошло вечером, 15 октября, в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи. В час пик после рабочего дня женщина возвращалась домой и собиралась сесть в электричку на посадочной платформе «Керамзитовый завод». В это время по железнодорожному полотну двигался электропоезд Адлер — Краснодар. Машинист увидел женщину на опасном расстоянии от состава и резко затормозил. Едва задев, ее отбросило в сторону.

- Сообщение от машиниста поступило в дежурную часть линейного отдела полиции около семи часов вечера, - рассказали "КП" - Кубань" в ЛУ МВД России на транспорте по Краснодарскому краю. - Он также сообщил, что женщина травмирована, так как боковой стороной локомотива ее все-таки задели.

На место происшествия прибыли экстренные службы и увезли пострадавшую (ею оказалась 43-летняя женщина) в местную больницу. Сейчас она в сознании и может сама пояснить следователям, как оказалась на опасном от поезда расстоянии. Не исключено, что в отношении нее будет составлен административный протокол за переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Обстоятельства ЧП выясняются.