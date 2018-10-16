2018-10-16T08:49:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре пожарных вызвали из-за горящей на плите пищи

Спасатели приехали на тревожный сигнал
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В Краснодаре пожарных вчера, 15 октября, вызвали из-за горящей на сковороде еды. О сильном задымлении в четырехэтажном жилом доме на улице Северной сообщили жители дома.

- Спасатели экстренно отреагиро вали на сигнал и выехали в 19:31, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на плите загорелась пища.

Погибших и пострадавших нет. На месте работали девять человек и три единицы техники.

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