На стройке в Краснодаре произошел пожар

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-16T10:32:39+03:00

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Сообщение о ЧП на улице Красных Партизан поступило в экстренную службу на пульт дежурного в 22:14. Прибывшие на место спасатели установили, что на площадке строящегося дома загорелся мусор. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Возгорание полностью удалось затушить в 22:50.

- В ликвидации ЧП было задействовано 12 человек, 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления МЧС России по Краснодарскому краю.