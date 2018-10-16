2018-10-16T10:56:14+03:00
Происшествия

В Адлере гражданина Республики Конго не пропустили через границу

Он собирался въехать в Россию без действующей визы
Александра ПОДУШКО
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В ходе паспортного контроля сотрудник краевого пограничного управления обнаружил, что у уроженца Африканского континента отсутствуют действительные документы для въезда на территорию страны. Несмотря на наличие национального загранпаспорта, у него не было российской визы. Из-за чего его не могли пропустить в страну на законных основаниях.

- Поскольку упрощенный порядок следования через государственную границу не закреплен соглашениями между Российской Федерацией и Республикой Конго, 31-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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