2018-10-16T11:33:07+03:00
Происшествия

В Славянском районе по горячим следам задержали 64-летнего мужчину

Его подозревают в краже
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе по горячим следам задержали 64-летнего мужчинуВ Славянском районе по горячим следам задержали 64-летнего мужчинуФото: Александр ГЛУЗ
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Местный житель обратился с сообщением о краже в дежурную часть полиции по Славянскому району. Он рассказал, что оставил свою куртку, в кармане которой находился телефон, в общественном месте без присмотра. Вернувшись, он не обнаружил ее на месте. Сумма ущерба от кражи составила около 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск преступника. На одной из улиц города, недалеко от места, где произошла кража, правоохранители задержали разыскиваемого мужчину. Им оказался 64-летний местный житель, он пояснил, что ему стало холодно, поэтому он похитил куртку. Украденные вещи вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Славянскому району возбуждено уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

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