Под колесами поезда "Красноярск - Адлер" погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-16T12:01:10+03:00

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ЧП произошло сегодня ночью, 16 октября, под Краснодаром.

- В начале первого ночи в линейный отдел полиции поступило сообщение, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ЛУ МВД России по Краснодарскому краю. - Молодой человек, в возрасте от 25-30, переходил железнодорожное полотно в неположенном месте.

Машинист, увидев парня, начал экстренно тормозить, но столкновения было не избежать. Мужчина погиб на месте. Его личность устанавливается.

Напомним, это не первый несчастный случай за последние сутки. Так, вечером 15 октября, в Энеме электричка сбила 43-летнюю женщину. В ее случае все закончилось чудесным спасением. Но административного наказания за игнорирование правил безопасности скорее всего не избежать.

Правоохранители предупреждают, что сближение с железнодорожным составом опасно для жизни. Машинист, даже если увидит вас вовремя, скорее всего не сможет остановить разогнавшийся состав.