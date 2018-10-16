2018-10-16T12:01:10+03:00
Происшествия

Под колесами поезда "Красноярск - Адлер" погиб молодой мужчина

ЧП произошло ночью, 16 октября
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

ЧП произошло сегодня ночью, 16 октября, под Краснодаром.

- В начале первого ночи в линейный отдел полиции поступило сообщение, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ЛУ МВД России по Краснодарскому краю. - Молодой человек, в возрасте от 25-30, переходил железнодорожное полотно в неположенном месте.

Машинист, увидев парня, начал экстренно тормозить, но столкновения было не избежать. Мужчина погиб на месте. Его личность устанавливается.

Напомним, это не первый несчастный случай за последние сутки. Так, вечером 15 октября, в Энеме электричка сбила 43-летнюю женщину. В ее случае все закончилось чудесным спасением. Но административного наказания за игнорирование правил безопасности скорее всего не избежать.

Правоохранители предупреждают, что сближение с железнодорожным составом опасно для жизни. Машинист, даже если увидит вас вовремя, скорее всего не сможет остановить разогнавшийся состав.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани мошенница-риэлтор продала мужчине шесть квартир на семь миллионов рублей и сбежала
Ситуация в Раевской под контролем властей и Роспотребнадзора
В Краснодаре начался отопительный сезон
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.
16-летняя школьница, пропавшая в Краснодаре, вернулась домой
«Локомотив-Кубань» уступил УНИКСУ в Единой лиге ВТБ
В Краснодаре открыли движение по перекрестку улиц Тургенева и Северной
В Краснодаре пропала 16-летняя школьница
В Сочи стартует саммит молодых ученых
В Сочи в результате двух ДТП пострадали дети
Тело мужчины обнаружили на пляже в Сочи
Матч России и Турции покажут в парке «Краснодар»
Три автомобиля сгорели в Краснодаре
Краевой фестиваль шашлыка прошел в Атамани
Выставка «Время сказок» открылась в Новороссийске
Житель Курганинского района пошел под суд за поджог сена
В Краснодаре задержали самолет с пассажирами на борту
«Краснодар-2» обыграл «Зенит-2»
В Сочи 35-летний мужчина упал с моста
Росморречфлот назвал возможную причину крушения панамского теплохода
В Славянском районе полицейские задержали браконьера с незаконным уловом
В Анапе пройдет турнир по историческому фехтованию «Отвага и честь»
В Новороссийске задержали подозреваемого в убийстве женщины
Жителя Кубани приговорили к 17,5 годам за убийство пенсионерки
В Краснодаре уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны
Директора водоканала в Геленджике посадили за псевдоочистку водопровода
В Краснодаре ночью произошел пожар
Курсанта, экстренно посадившего самолет в Адыгее, наградили Орденом Мужества
Для Краснодарцев проведут акцию по профилактике болезней легких