В Краснодарском крае состоялся фестиваль «Лагонаки-2018»

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-16T12:13:30+03:00

Мероприятие посетили более 5 тысяч человек

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В этом году аудитория фестиваля активного отдыха увеличилась в два с половиной раза, по сравнению с прошлым. Это жители региона и гости, приехавшие со всей страны.

Около 200 представителей муниципальных образований горно-предгорных районов Кубани, туриндустрии, организаций специалистов туристской отрасли края и Республики Адыгея, студенты профильных вузов стали участниками форума.

- В этом году впервые в рамках мероприятия состоялась обширная деловая программа. Спикерами выступили министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди, председатель комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов, профессиональный путешественник Александр Елисеев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Они обсуждали с участниками форума лучшие практики развития активных видов туризма, меры по увеличению турпотока в низкий сезон, создание новых туристических продуктов и другие темы.

- Диалог власти и бизнеса позволил выявить наиболее проблемные точки в развитии активных видов туризма. Уже внесен ряд предложений по развитию проектов, связанных с туристическими маршрутами, инвестиционные проекты, которые мы проработаем совместно с администрациями районов, - министр курортов Краснодарского края отметил Христофор Константиниди.

В рамках фестиваля «Лагонаки-2018» прошли выступления команды маунтинбайкеров, была создана экспозиция внедорожной техники и активных видов туризма. Открыта ярмарка фермерской и сувенирной продукции. Гости и участники мероприятия смогли попробовать приготовленные на открытом огне пельмени, пиццу и другие блюда.