СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-16T13:24:48+03:00

В ДТП в Архипо-Осиповке погиб водитель иномарки

Авария произошла в ночь на 15 октября

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На перекрестке ул. Ленина и Степной в селе Архипо-Осиповка, 37-летний водитель BMW540 при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял 40-летний местный житель.

От сильного удара иномарку отбросило в сторону, машину насквозь пронзило леерное ограждение. Отечественная легковушка упала в кювет и перевернулась. Куски железа, которые разлетелись в стороны, повредили две машины, припаркованные поблизости.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший BMW, погиб на месте, а водителя отечественной машины госпитализировали с травмами головы и переломами ног.

- 36-летняя местная жительница, пассажирка иномарки также получила серьезные травмы и попала в больницу, - сообщают в пресс-службе ОГИБДД Геленджика.