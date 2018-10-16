СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-16T13:44:18+03:00

За 1 килограмм метилэфедрона на Кубани наркоторговца приговорили к 10,5 годам тюрьмы

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Сотрудники федеральной службы безопасности выяснили, что обвиняемый получал крупные партии запрещенных веществ, а затем распространял их с помощью «закладок».

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли и изъяли у мужчины наркотическое средство N-метилэфедрон массой около 1 кг. Его стоимость на черном рынке составила бы около 2 млн рублей.

По данному факту следственный отдел федеральной службы безопасности возбудил и расследовал уголовное дело.

- 3 сентября Советский районный суд Краснодара признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 10 октября приговор суда вступил в силу,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управление ФСБ России по Краснодарскому краю.