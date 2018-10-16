СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-16T14:09:36+03:00

В Краснодаре в районе нового авторынка запретят остановку и стоянку автомобилей

Изменить размер текста: A A

В краевой столице в Карасунском округе на участке улицы Заводской между Бородинской и Кубанонабережной установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

- Ограничительные меры применяются для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки на участке улицы Заводской транспорта, что создает помехи другим участникам дорожного движения, - пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.