2018-10-16T14:09:36+03:00
Авто

В Краснодаре в районе нового авторынка запретят остановку и стоянку автомобилей

Организация дорожного движения измениться с 1 декабря
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре в районе нового авторынка запретят остановку и стоянку автомобилейВ Краснодаре в районе нового авторынка запретят остановку и стоянку автомобилей
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В краевой столице в Карасунском округе на участке улицы Заводской между Бородинской и Кубанонабережной установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

- Ограничительные меры применяются для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки на участке улицы Заводской транспорта, что создает помехи другим участникам дорожного движения, - пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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