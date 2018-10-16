В Крымском районе осудят мужчину за ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-16T15:32:33+03:00

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Инцидент произошел летом в Крымском районе. Тогда пьяный 23-летний местный житель за рулем ВАЗ-217030 мчался на всей скорости с моста.

По версии следствия, он не справился с управлением и машина выехала на встречку. Отечественное авто собрало все ограждения и врезалась в припаркованный патрульную полицейскую машину.

В это время в ней сидел инспектор ДПС. С серьезными травмами головы и конечностей его доставили в больницу и квалифицировали тяжкий вред здоровью.

- Экспертиза показала, что водитель "Жигулей" был пьян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.- Было возбуждено уголовное дело. Затем проведено тщательное расследование, собраны доказательства вины водителя отечественного авто.

В октябре материалы дела передали в Крымский районный суд, где оно ожидает рассмотрения.