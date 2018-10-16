В Крымском районе осудят мужчину за ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС
Инцидент произошел летом в Крымском районе. Тогда пьяный 23-летний местный житель за рулем ВАЗ-217030 мчался на всей скорости с моста.
По версии следствия, он не справился с управлением и машина выехала на встречку. Отечественное авто собрало все ограждения и врезалась в припаркованный патрульную полицейскую машину.
В это время в ней сидел инспектор ДПС. С серьезными травмами головы и конечностей его доставили в больницу и квалифицировали тяжкий вред здоровью.
- Экспертиза показала, что водитель "Жигулей" был пьян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.- Было возбуждено уголовное дело. Затем проведено тщательное расследование, собраны доказательства вины водителя отечественного авто.
В октябре материалы дела передали в Крымский районный суд, где оно ожидает рассмотрения.