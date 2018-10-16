В Анапе взяли курс на озеленение города

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-16T15:00:34+03:00

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- Юрий Поляков дал поручение не только сохранить, но и приумножить легкие города. Мэр поставил задачу, чтобы на месте одного когда-то убранного дерева, появилось как минимум два, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Глава города положил начало масштабной акции по озеленению курорта, в рамках которой уже осенью в Анапе в скверах и парках, на улицах, прогулочных зонах должны высадить 440 лиственных и хвойных пород.

- Забота о городе - дело общее, важное, полезное для всех: и анапчан, и миллионов наших гостей. Призываю всех жителей подключиться к озеленению Анапы, - сказал глава города Юрий Поляков.

Мэр города, его заместители, сотрудники управления ЖКХ и других предприятий высадили более 20 деревья в сквере Гудовича и на улице Черноморской, что стало первым этапом акции.