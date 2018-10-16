В Курганинском районе в ДТП погибли отец и двое детей
В Курганинском районе в ДТП погибли три человека. Авария случилась около 13.20 часов на 16 км автодороги «Родниковская - Новоалексеевская».
- 43-летний водитель Huyndai не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся, - прокомментировали "КП" - Кубань" в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте погибли водитель и двое детей 13-ти и 3-х лет. Еще один пассажир иномарки, 37-летняя женщина госпитализирована с различными травмами.
На месте ДТП полицейские регулируют движение. Причины аварии выясняются.
Предварительно, водитель не справился с управлением
Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что под Краснодаром пассажирский поезд сбил молодого мужчину. Он переходил железнодорожное полотно в неположенном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего. На первый взгляд ему около 30-ти лет.
Еще один случай произошел в поселке Энем. Там 43-летняя женщина осталась жива только благодаря грамотным действиям машиниста.