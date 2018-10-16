В Курганинском районе в ДТП погибли отец и двое детей

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-16T16:06:41+03:00

В живых осталась только одна пассажирка

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В Курганинском районе в ДТП погибли три человека. Авария случилась около 13.20 часов на 16 км автодороги «Родниковская - Новоалексеевская».

- 43-летний водитель Huyndai не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся, - прокомментировали "КП" - Кубань" в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте погибли водитель и двое детей 13-ти и 3-х лет. Еще один пассажир иномарки, 37-летняя женщина госпитализирована с различными травмами.

На месте ДТП полицейские регулируют движение. Причины аварии выясняются.

Предварительно, водитель не справился с управлением

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что под Краснодаром пассажирский поезд сбил молодого мужчину. Он переходил железнодорожное полотно в неположенном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего. На первый взгляд ему около 30-ти лет.

Еще один случай произошел в поселке Энем. Там 43-летняя женщина осталась жива только благодаря грамотным действиям машиниста.