2018-10-16T19:55:53+03:00
Общество

В новом детсаду Краснодара будут компьютерный класс и теплые полы

Современное учреждение появится в поселке Плодородный-2
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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В Краснодаре в этом году откроется новый детский сад с компьютерным классом и теплыми полами. Его строительство на 170 мест по улице Александровской, 30 полностью завершено. Сейчас на объекте ведется подключение инженерных сетей и подготовка к приему в эксплуатацию.

- В новых детсадах и школах крайне нуждается весь город, но Прикубанский округ тем более, - цитирует пресс-служба мэрии Краснодара слова градоначальника. Он побывал в новом детсаду. - Мы участвуем во всех программа - федеральных и краевых, чтобы закрыть эту проблему. Стараемся использовать для этого все возможные ресурсы. И темпы рекордные для Краснодара. Мы запустили конвейр, можно сказать, по строительству учреждений образования детей.

Детский сад в Плодородном - 2 - это первый объект по программе "Жилище" с 2017 года, который построен с нуля. Следом за ним планируется сдача трех школ и двух корпусов, двух детских садов на 280 и на 250 мест.

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