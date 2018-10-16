2018-10-16T16:12:21+03:00
Экономика

ВТБ начинает обслуживание карт «Мир» в Республике Беларусь

Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Беларусь первой из финансовых организаций Республики предоставила возможность владельцам карт платежной системы «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов.

Воспользоваться сервисом могут владельцы карт «Мир» любого российского банка. Выдача наличных в банкоматах ВТБ Беларусь осуществляется в белорусских рублях. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту. Технологическую поддержку проекта обеспечивает процессинговая компания «МультиКарта».

«Реализованный ВТБ при поддержке Национальной системы платежных карт сервис расширяет возможности использования карт «Мир» и облегчает клиентам проведение финансовых операций на территории Беларуси», – комментирует Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.

«Ежегодно Беларусь посещают около 200 тысяч российских туристов, среди которых немало держателей национальных платежных карт. Благодаря нашему совместному проекту с ВТБ теперь они смогут выполнять операции при помощи обычных и кобейджинговых карт «Мир» в банкоматах Группы ВТБ. До конца 2019 года мы вместе с партнерами планируем расширить сеть приема карт «Мир» как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС», – отметил МаксимЛазырин, коммерческий ди ректор НСПК (оператор платежной системы «Мир»).

В России участниками платежной системы «Мир» являются более 300 банков. Группа ВТБ начала выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмиссии ВТБ выпущено уже более 8,5 млн карт. Их владельцам доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту для получения зарплат, пенсий и других социальных выплат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новом детсаду Краснодара будут компьютерный класс и теплые полы
В Краснодаре на перекрестке улиц Тургенева и Калинина временно отключили светофор
В Ейском районе в ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек
Путин и президент Египта поужинают в сочинском ресторане
«Краснодар Водоканал» приступил к строительству сетей в хуторе Ленина
В Каневском районе вскроют капсулу времени 50-летней давности
В Крымском районе осудят мужчину за ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС
В Курганинском районе в ДТП погибли отец и двое детей
В Анапе взяли курс на озеленение города
ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ
В Краснодаре в районе нового авторынка запретят остановку и стоянку автомобилей
За 1 килограмм метилэфедрона на Кубани наркоторговца приговорили к 10,5 годам тюрьмы
В ДТП в Архипо-Осиповке погиб водитель иномарки
В Краснодарском крае состоялся фестиваль «Лагонаки-2018»
Под колесами поезда "Красноярск - Адлер" погиб молодой мужчина