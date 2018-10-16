2018-10-16T17:31:56+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» приступил к строительству сетей в хуторе Ленина

Мероприятия будут проводиться в несколько этапов, по завершению которых новые кварталы будут подключены к централизованной сети водоснабжения
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В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к строительству сетей водоснабжения протяженностью 1148 метров диаметром 250 мм в хуторе Ленина на ул. Наримановская и Вольная. Мероприятия будут проводиться в несколько этапов, по завершению которых новые кварталы будут подключены к централизованной сети водоснабжения.

В ходе первого этапа специалисты выполнили работы по бурению артезианской скважины глубиной 90 метров с целью увеличения производительности водопроводной насосной станции (ВНС) в хуторе Ленина. С целью увеличения производительной мощности оборудования на ВНС далее будет выполнена реконструкция водозабора, в рамках которой запланированы работы по замене насосного оборудования.

Прокладка трубопровода будет осуществляться комбинированным методом, при помощи самых современных технологий. Одна из таких технологий - постоянно совершенствующийся бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения, позволяющий жителям населенного пункта жить в привычном ритме в непосредственной близости от мест проведения подобных работ.

«Подключение новых объектов в компании всегда находится на особом контроле, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин. - Мы стремимся к высоким результатам по улучшению водоснабжения и водоотведения в городе Краснодаре, а повышать качество и надежность предоставления услуг нашим потребителям в условиях высоких темпов жилищного строительства Краснодара – одна из ключевых задач предприятия».

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