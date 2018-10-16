2018-10-16T17:05:32+03:00
Общество

В Каневском районе вскроют капсулу времени 50-летней давности

Послание оставили выпускники станичной школы
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: kanzori.ruФото: kanzori.ru
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В Каневском районе собираются открыть капсулу времени 50-летней давности. Ученики школы №13 в станице Привольной последовали модной тогда тенденции - писать письма в будущее.

Планируется, что для такого события соберут старожилов школы и станицы 27 октября. Повзрослевшие выпускники 1968 года сами будут зачитывать трогательные строки.

- Тогда 50 лет назад школьников принимали в "Комсомол", и мы ждем, что эти воспоминания станут большим праздником, - говорят в школе №13.

Здесь уже собираются продолжить хорошую традицию, и в 2019 году написать свое письмо потомкам.

Напомним, осенью прошлого года в Новороссийске вскрыли сразу две капсулы времени.

- Потомки наши, внуки и правнуки наши, - гласило послание в одной из них. - На всю жизнь запомните и передайте детям вашим, внукам и правнукам вашим слова нашей клятвы перед высадкой десанта на Малую землю: «Идя в бой, мы даем клятву Родине в том, что будем действовать стремительно и смело, не щадя своей жизни над врагом. Волю свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей, мы отдадим за счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина. Нашим законом есть и будет движение только вперед!

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