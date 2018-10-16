В Краснодаре на перекрестке улиц Тургенева и Калинина временно отключили светофор

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-16T18:46:03+03:00

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Cвeтoфop на перекрестке улиц Тургенева и Калинина отключат на пять дней.

- Объект нуждается в ремонте. В этот период будут проводиться работы, — пояснил "КП" - Кубань" директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителям нужно теперь быть внимательными и выбирать более удобный маршрут, рекомендовали в мэрии.

Заработать светофор должен 22 октября в пять часов вечера.

Напомним, в Краснодаре в районе нового авторынка запретят остановку и стоянку автомобилей. Это произойдет в Карасунском округе на участке улицы Заводской между Бородинской и Кубанонабережной установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

Учитывая эти две новости водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.