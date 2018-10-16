2018-10-16T17:51:11+03:00
Политика

Путин и президент Египта поужинают в сочинском ресторане

Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Россию с визитом
Евгения ОСТРАЯ
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Владимир Путин прибудет в Сочи вечером, 16 октябряВладимир Путин прибудет в Сочи вечером, 16 октября
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Президент России Владимир Путин собирается пригласить поужинать в одном из ресторанов Сочи своего египетского коллегу Абдель Фаттах ас-Сиси.

Переговоры лидеров двух стран начнутся сегодня, 16 октября. Планируется, что встреча Путина и Сиси начнется в этой неформальной обстановке.

- Это будет ужин в свободной атмосфер в Сочи, - пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Так у двух лидеров будет возможность обсудить тет-а-тет важные темы двустoронних oтнoшений, и междунарoдной и региональнoй прoблематики.

Официальная часть визита главы Египта начнется завтра в среду, 17 октября. Владимир Путин продемонстрирует президенту Египта Абдель Фаттах ас-Сиси свой лимузин проекта «Кортеж». Все возможности автомобиля он покажет на практике - на сочинском автодроме. Может оказаться, что Сиси станет первым зарубежным лидером, пересевшим на «Кортеж».

Кроме того, планируется, что главе Египта покажут презентацию с образцами новейшего российского вооружения.

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