В Ейском районе в ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-16T18:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ейском районе в ДТП с пьяным водителем вчера, 15 октября, пострадали пять человек. авария произошла около восьми часов вечера на дороге Пpиазoвкa — Воpoнцoвкa — Должaнскaя.

31-летний водитель Honda Accord догнал ВАЗ-21101, за рулем которой ехала 36-летняя женщина. После столкновения сотрудники ДПС предложили пройти мужчине медицинское освидетельствование, но тот отказался. Тем не менее признаки алкогольного опьянения не вызвали у стражей порядка сомнения.

В итоге пять человек попали в больницу, включая и виновника аварии. Его вскоре отпустили из больницы на амбулаторное лечение.

- Расследование аварии продолжается, - сообщили «КП» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, сегодня, 16 октября, в ДТП под Курганинском погибли трое: двое детей - 13 и 3 лет и мужчина.