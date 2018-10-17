Краснодарец нашел в своем огороде авиабомбу времен войны

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-17T09:04:55+03:00

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В Краснодаре житель садоводческого товарищества в Прикубанском округе наводил порядок в своем огороде и наткнулся на необычную находку. Она была очень похожа на боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Краснодарец срочно сообщил о найденном снаряде в экстренные службы. К нему домой приехали саперы ОМОНа. После изучения находки они установили, что это учебно-практическая авиабомба. Она пролежала в земле около 75 лет. Несмотря на это, боеприпас представлял опасность для жизни и здоровья людей - он мог в любой момент взорваться.

- Потому саперы Росгвардии вывезли авиабомбу на безопасное расстояние от дома и уничтожили ее накладным зарядом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.