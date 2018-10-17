Туапсинец оплатил 120 тысяч рублей задолженности по алиментам, чтобы улететь за границу

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-17T09:38:54+03:00

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В Туапсе 41-летний алиментщик несколько лет не платил своему пятилетнему сыну. По решению суда он должен был перечислять четверть от всех видов дохода в пользу бывшей супруги, воспитывающей его пятилетнего ребенка. Вот только мужчина ни копейки не перевел.

За пару лет у него накопилась задолженность в размере 120 тысяч рублей.

- В рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении гражданина о взыскании алиментных платежей, должника вызвали на прием к приставу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю.

Там мужчине объяснили - в случае, если он будет и дальше отказываться платить сыну, к нему будут применять более жесткие меры. Например, запретят вылеты за границу.

Перспектива стать невыездным напугала туапсинца. Еще бы - у него намечалась зарубежная поездка по делам собственного бизнеса.

- Для того, чтобы избежать попадания в «черные списки» должников на границе, мужчина в этот же день погасил всю задолженность по алиментам, - говорят приставы. - Более того, он даже заплатил 8 400 рублей исполнительского сбора.