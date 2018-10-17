2018-10-17T11:09:19+03:00
Общество

В Сочи начинает работу Ассоциация суррогатных мам и доноров ооцитов

Она была учреждена в 2015 году в Краснодаре
Иван ЕГОРОВ
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Фото: АсмедФото: Асмед
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За три года работы команда Ассоциации суррогатных мам и доноров ооцитов (ASMED) www.asmed-yug.ru помогла сотням мужчин и женщин стать родителями здоровых деток, а теперь открывает подразделение в Сочи.

ASMED помогает найти друг друга донорам, сурмамам и будущим родителям, а также занимается организацией и контролем всего процесса в лучших клиниках Сочи. Ассоциация заботится о защите интересов обеих сторон, поэтому донорам и сурмамам гарантировано вознаграждение, а родителям - получение донорского материала и оформление рожденного суррогатной мамой ребенка в соответствии с законодательством.

Открытие нового филиала ASMED - хорошая новость не только для сочинцев. Теперь пройти программу ЭКО с участием донора или сурмамы могут и жители других городов, совместив лечение с отдыхом на одном из лучших курортов России.

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адрес: г. Сочи, ул. Горького, д.

75, Бизнес-центр "Сочи", 4 эт,

офис 404.

г.Краснодар, ул. Кубанская Hабережная, 45

Бизнес Центр «Премьер», 4 этаж, оф. 406

ТЕЛ: +7 (928) 28-29-000

www.asmed-yug.ru

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