В Краснодаре задержали пьяного авиадебошира из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-17T10:16:52+03:00

За пьяные выходки и угрозы на борту самолета хулигану грозит штраф

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Инцидент случился на борту самолета, который летел из Сочи в Москву. Во время полета один из пассажиров, который решил перед рейсом выпить, стал вести себя агрессивно. Бортпроводники сделали ему замечания, на что он начал отвечать грубостью, нецензурно выражаться.

Командир принял решение о вынужденной посадке самолета в аэропорту кубанской столицы. Дебошира решили снятть с рейса.

- Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Краснодара возбудили производство по делу об административном правонарушении в отношении 35-летнего жителя Санкт-Петербурга, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авиадебошира доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Сейчас его поместили в комнату административно задержанных до рассмотрения дела судом, - - добавила Ирина Волк.

За пьяные выходки и угрозы на борту самолета хулигану грозит штраф.