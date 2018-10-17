Краснодарский ансамбль пенсионеров «Казачка» примет участие в конкурсе «Поединки хоров»

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-17T10:58:32+03:00

Таланты в возрасте до 87 лет споют на фестивале в Сергиевом Посаде

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В Московской области 25-27 октября пройдет финал III конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров», выступить на котором смогут самодеятельные группы из 30 регионов страны. Главное условие при отборе хоров и ансамблей, чтобы не менее 70% вокалистов были старше 55 лет. Конкурс проводится по инициативе Союза пенсионеров России и Министерства культуры Московской области с 2016 года.

В этом году фестиваль проходит в два этапа. На региональном, во второй тур прошел Краснодарский ансамбль пенсионеров «Казачка», который примет участие и в финальной стадии музыкальных поединков в Подмосковье.

На сцену выйдут вокалисты-любители из 30 российских регионов – от Центральной России и Северного Кавказа до Дальнего Востока. Они представят песни о родном крае и известные произведения советских и российских композиторов.

- Музыкальные дуэли станут одной из самой зрелищных частей конкурса, хоры будут выступать попарно и исполнят песни, посвященные комсомолу, советскому спорту, освоению целины и молодежи 60-х годов. Тема выбрана неслучайно - 29 октября будет отмечаться 100-летие со дня создания ВЛКСМ, - сообщила пресс-служба Союза пенсионеров России.

- «Поединки хоров» - уникальный формат коллективного мероприятия для людей старшего возраста. Наша цель - популяризация хорового пения и вовлечение в песенный марафон как можно большего числа российских регионов и их жителей, -говорит председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.