В Сочи троих граждан Центральной Азии привлекли к административной ответственности

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-17T11:47:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В окрестностях поселка Веселое, который входит в состав пограничной зоны Краснодарского края, сотрудники краевого пограничного управления при проверке документов выявили троих злоумышленников. Оказалось, что у мужчин отсутствуют действительные документы для въезда на территорию страны. Из-за чего их не могли пропустить на законных основаниях на особо контролируемую зону. Граждане сообщили, что прибыли на территорию российско-абхазской границы с целью трудоустройства. Однако эта мирная цель не послужила оправданием совершенного ими противоправного действия.

- Мигрантов на основании решения Адлерского районного суда передали сотрудникам службы судебных приставов. В отношении мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении, их оштрафовали и выдворили из России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.