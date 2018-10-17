В Тимашевске спасатели из воды достали тонущую девушку

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-17T12:10:39+03:00

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Местная жительница позвонила спасателям Тимашевского отряда «Кубань-СПАС», когда услышала крики женщины тонущей в реке. Через семь минут команда, готовая оказать пострадавшей помощь, была на месте.

Выяснилось, что на расстоянии 40 метров от берега тонула 27-летняя девушка. Ногами у нее еще получалось касаться дна, но из-за того, что ее засасывал ил, самостоятельно вернуться к берегу у нее не выходило.

Спасатели спустили лодку и достали пострадавшую из реки. Женщина была в одежде, но зачем она спустилась в воду, объяснить не смогла, она находилась в шоке от случившегося. Ее сожитель был на берегу, каких-либо мер по спасению 27-летнией девушки, он предпринимать не стал.

- Сотрудники Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы передали пострадавшую медикам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе "Кубань-СПАС".