2018-10-17T12:10:39+03:00
Происшествия

В Тимашевске спасатели из воды достали тонущую девушку

Это произошло на реке Кирпили вечером 16 октября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Тимашевске спасатели из воды достали тонущую девушкуВ Тимашевске спасатели из воды достали тонущую девушку
Изменить размер текста:

Местная жительница позвонила спасателям Тимашевского отряда «Кубань-СПАС», когда услышала крики женщины тонущей в реке. Через семь минут команда, готовая оказать пострадавшей помощь, была на месте.

Выяснилось, что на расстоянии 40 метров от берега тонула 27-летняя девушка. Ногами у нее еще получалось касаться дна, но из-за того, что ее засасывал ил, самостоятельно вернуться к берегу у нее не выходило.

Спасатели спустили лодку и достали пострадавшую из реки. Женщина была в одежде, но зачем она спустилась в воду, объяснить не смогла, она находилась в шоке от случившегося. Ее сожитель был на берегу, каких-либо мер по спасению 27-летнией девушки, он предпринимать не стал.

- Сотрудники Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы передали пострадавшую медикам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе "Кубань-СПАС".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бригады врачей Краснодарского края направлены в Керчь
В Туапсе бойцы Росгвардии задержали двух преступников
Музыкальные фонтаны Краснодара спели по-новому
Краснодарский край летом получил 82 миллиона рублей курортного сбора
В Геленджике бывший директор «Водопроводно-канализационного хозяйства» признан виновным
Губернатор Кубани предложил отправить для помощи в Керчь санавиацию из Краснодара
ДТП с маршруткой в Новороссийске: Пострадали 10 пассажиров
В Горячем ключе оперативники устанавливают возможных потерпевших от действий мошенника
В Адлере на таможенном посту задержали жительницу Томска
В районе Кавказского заповедника продолжаются поиски пропавшего туриста
В Сочи троих граждан Центральной Азии привлекли к административной ответственности
Краснодарский ансамбль пенсионеров «Казачка» примет участие в конкурсе «Поединки хоров»
В Краснодаре задержали пьяного авиадебошира из Санкт-Петербурга