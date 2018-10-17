В районе Кавказского заповедника продолжаются поиски пропавшего туриста

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-17T12:33:22+03:00

Никаких следов его спасатели пока не нашли

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На Кубани в районе Кавказского заповедника продолжаются поиски 53-летнего туриста из Армавира. Он зарегистрировал свой одиночный маршрут у спасателей «Кубань-СПАС» в поселке Псебай 13 октября. И должен был вернуться из похода еще вчера, 15 октября. Но на связь так и не вышел.

Группировка спасателей, совершающих обход местности, где пропал армавирец, составляет 8 человек.

Ранее поиски кинологов с собаками и авиация результатов не принесли.

- Ничего нового пока сказать не можем, поисковые мероприятия не прекращаются, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе "Кубань-СПАС".

Родственники пропавшего мужчины на связь со спасателями не выходили. Информацию о том, что он так и не вышел на связь и не пришел к назначенному месту, передал его попутчик.

Он же рассказал МЧС, что 53-летний путешественник все-таки свернул с намеченного маршрута и решил обойти ледник, поднявшись на гору Цахвоа.